BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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30.07.2026 16:13:44
RBC Capital Markets veröffentlicht Bewertung: BMW-Aktie mit Sector Perform
BMW-Papier wurde von RBC Capital Markets-Analyst Tom Narayan genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Wie bereits im Pre-Close Call zum zweiten Quartal dargelegt, habe sich der Autobauer in diesem Quartal mit verschiedenen Belastungsfaktoren konfrontiert gesehen, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Interesse dürfte sich nun auf die Investorenveranstaltung am 29. und 30. September richten. Dort könnten es einen besseren Einblick in die langfristigen Aussichten und die Strategie des Unternehmens geben. Zudem könnte ein möglichen Einstieg in Nicht-Automobilbereiche ? etwa Robotik ? bekannt gegeben werden.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die BMW-Aktie am Tag der Analyse
Um 15:57 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0.1 Prozent auf 60.38 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 2.68 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 922’054 BMW-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 büsste die Aktie um 31.4 Prozent ein.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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