AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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AIR France-KLM Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und rund 85 Prozent der durch gestiegene Treibstoffkosten entstandenen Belastungen im Quartalsverlauf wieder ausgeglichen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Sector Perform
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
10.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
12.33 €
|
Abst. Kursziel*:
-18.90%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
12.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18.40%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIR France-KLM
|
08:10
|Heatwaves pushing European holidaymakers north, says Air France-KLM (Financial Times)
|
29.07.26
|Ausblick: AIR France-KLM präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
30.06.26
|Was Analysten von der AIR France-KLM-Aktie erwarten (finanzen.net)
|
31.05.26
|So schätzen Analysten die AIR France-KLM-Aktie ein (finanzen.net)
|
30.04.26
|Analysten sehen bei AIR France-KLM-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu AIR France-KLM
|15:34
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:01
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:58
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|16.07.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:34
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:01
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:58
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|16.07.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:01
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|05.06.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|24.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|15:34
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:58
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|16.07.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|11.39
|2.90%
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AIR France-KLM Sector Perform
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