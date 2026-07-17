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Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

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17.07.2026 08:52:13

Volvo AB (B) Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) des Lkw-Herstellers hätten die Konsensschätzungen etwas übertroffen, schrieb Nick Housden in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Dies deute auf eine weitere Margenverbesserung im Jahresverlauf und zunehmende Auslieferungen hin./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 02:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 02:26 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Volvo AB (B) Sector Perform
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Rating update:
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Nick Housden 		KGV*:
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