Kontron Aktie 1469452 / DE0006053952
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30.07.2026 16:07:00
Kontron-Aktie im Minus: Keine Mehrheit für Ennoconn nach Übernahmeangebot
Der Grossaktionär Ennoconn hat beim österreichischen Technologieunternehmen Kontron nach Ablauf eines Pflichtübernahmeangebotes keine Mehrheit erreicht.
Kontron hatte von der Annahme des Pflichtgebots abgeraten. Der Angebotspreis von 23,50 je Aktie sei aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat "finanziell nicht angemessen", hatte es Anfang Juli geheissen. Der Preis liege deutlich unter den zuletzt veröffentlichten Analystenkurszielen und der Gebotspreis enthalte "keine Prämie beziehungsweise eine negative Prämie".
Der Grossaktionär Ennoconn hatte bei Kontron Mitte Juni die 30-Prozent-Schwelle überschritten und ein Pflichtangebot angekündigt. Im Raum stand das Angebot damals aber schon seit gut einem Monat. Da hatte der Technologiekonzern mitgeteilt, dass er möglicherweise vor einem Übernahmeangebot stehe.
Die Kontron-Aktie gibt im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 1,36 Prozent auf 23,24 Euro nach.
/mis/he
LINZ (awp international)
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