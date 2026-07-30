|Aktuelle Analyse
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30.07.2026 16:19:44
Neue Analyse: DZ BANK bewertet UBS-Aktie mit Kaufen
Die UBS-Aktie wurde von DZ BANK genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.
Die DZ Bank hat den fairen Wert für UBS nach Quartalszahlen von 39 auf 49 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Schweizer Grossbank habe vor allem dank des Investmentbankings hat ein starkes Ergebnis berichtet und ein weiteres Aktienrückkaufprogramm angekündigt, schrieb Philipp Hässler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognosen für 2027 und 2028 nach oben.
Aktieninformation im Fokus: Die UBS-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung
Die Aktie verlor um 16:03 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0.2 Prozent auf 42.74 CHF. Bisher wurden via SIX SX 3’471’593 UBS-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 18.6 Prozent aufwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 14:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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