Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
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Ferrari Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Wie von ihm erwartet, habe das operative Ergebnis des Sportwagenherstellers die durchschnittliche Analystenschätzung übertroffen, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Wichtiger sei aber, dass die Italiener ihren Ebit-Ausblick für 2026 angehoben hätten./rob/edh/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Ferrari N.V.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
430.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
335.40 €
|
Abst. Kursziel*:
28.21%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
342.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.53%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
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