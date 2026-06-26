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Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

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26.06.2026 09:47:53

Volvo AB (B) Market-Perform

Volvo AB
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 320 schwedischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Eunice Lee am Donnerstag in der jährlichen Bestandsaufnahme der Investmentbank zur "elektrischen Revolution" in der globalen Fahrzeugbranche. Dieses Mal widmete sie sich der Stabilität der Lieferkette, die angesichts der unterschiedlichen Elektrifizierungs-Akzeptanz und den geopolitischen Risiken an Bedeutung gewinne. Fahrzeughersteller und ihre Zulieferer stünden unter zunehmendem Druck, Verwerfungen zu antizipieren und zu meistern - quer durch Beschaffung, Produktion und Logistik. Die Herausforderung für die Europäer liege darin, sich weiterhin Relevanz auf dem Heimatmarkt zu sichern./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Volvo AB (B) Market-Perform
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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