Um 20:01 Uhr gibt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.96 Prozent auf 23’504.73 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 3.31 Prozent auf 22’948.48 Punkte an der Kurstafel, nach 23’733.54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 22’632.40 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23’575.40 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 3.15 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25’955.34 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2026, den Wert von 26’151.30 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 25.11.2025, den Stand von 23’025.59 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1.16 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’722.75 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Americas Car-Mart (+ 9.66 Prozent auf 0.36 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 6.13 Prozent auf 9.96 USD), Infosys (+ 5.36 Prozent auf 13.16 USD), Pegasystems (+ 5.32 Prozent auf 30.69 USD) und Agilysys (+ 5.16 Prozent auf 119.45 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Donegal Group B (-20.69 Prozent auf 28.14 USD), Central Garden Pet (-9.09 Prozent auf 37.50 USD), Lam Research (-7.00 Prozent auf 182.43 USD), Century Casinos (-6.98 Prozent auf 0.25 USD) und Volvo (B) (-6.80 Prozent auf 29.24 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 47’203’429 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.637 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Century Aluminum-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 22.90 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch