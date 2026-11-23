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23.11.2026 10:02:22
NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Volvo (B)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Volvo (B)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Das Volvo (B)-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse STO gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 207.80 SEK. Bei einem Volvo (B)-Investment von 100 SEK zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.481 Volvo (B)-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2026 150.96 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 313.70 SEK belief. Mit einer Performance von +50.96 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Volvo (B) eine Marktkapitalisierung von 636.83 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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