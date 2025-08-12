Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

24.53
CHF
0.43
CHF
1.79 %
12.08.2025
BRXC
17.10.2025 12:42:32

Volvo AB (B) Buy

Volvo AB
24.53 CHF 1.79%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 331 schwedischen Kronen belassen. Der Lkw-Bauer habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Hemal Bhundia in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Auftragseingänge in Südamerika hätten die Markterwartungen deutlich verfehlt./la/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 06:34 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
331.00 SEK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
268.20 SEK 		Abst. Kursziel*:
23.42%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
268.20 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
23.42%
Analyst Name::
Hemal Bhundia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse