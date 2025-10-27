Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Volvo AB Aktie

22.14
CHF
0.13
CHF
0.59 %
10:46:34
BRXC
27.10.2025 08:51:09

Volvo AB (B) Neutral

Volvo AB
22.14 CHF 0.59%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo von 298 auf 267 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa kappte am Freitag ihre Schätzungen für den Lkw-Bauer. Dies sei Resultat geringerer Umsätze und mauerer Orders im dritten Quartal./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 12:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

