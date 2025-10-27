Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
22.14CHF
0.13CHF
0.59 %
10:46:34
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.10.2025 08:51:09
Volvo AB (B) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo von 298 auf 267 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa kappte am Freitag ihre Schätzungen für den Lkw-Bauer. Dies sei Resultat geringerer Umsätze und mauerer Orders im dritten Quartal./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 12:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Neutral
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
267.00 SEK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
260.50 SEK
|
Abst. Kursziel*:
2.50%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
260.50 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.50%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse