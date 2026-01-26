Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
23’660.64 Pkt
159.39 Pkt
0.68 %
20:05:54
Index-Bewegung 26.01.2026 20:03:29

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Kursplus

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Kursplus

Der NASDAQ Composite macht am Montagnachmittag Gewinne.

Der NASDAQ Composite klettert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0.69 Prozent auf 23’663.39 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 23’529.28 Zählern und damit 0.119 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (23’501.24 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23’486.08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23’688.94 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat, am 26.12.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 23’593.10 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23’204.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, bei 19’954.30 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1.84 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 23’813.30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’916.83 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell TransAct Technologies (+ 10.92 Prozent auf 3.96 USD), SMC (+ 10.54 Prozent auf 424.60 USD), US Global Investors (+ 9.02 Prozent auf 2.90 USD), Volvo (B) (+ 5.41 Prozent auf 35.52 USD) und Methode Electronics (+ 3.93 Prozent auf 7.67 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Geospace Technologies (-11.09 Prozent auf 16.75 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-8.03 Prozent auf 3.78 USD), inTest (-7.40 Prozent auf 8.51 USD), Century Aluminum (-7.02 Prozent auf 45.29 USD) und 3D Systems (-6.63 Prozent auf 2.47 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 22’785’523 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.849 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 10.52 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

