Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’518 0.1%  SPI 18’689 0.3%  Dow 50’136 0.0%  DAX 25’015 1.2%  Euro 0.9136 -0.4%  EStoxx50 6’059 1.0%  Gold 5’059 2.0%  Bitcoin 53’913 -1.5%  Dollar 0.7668 -1.2%  Öl 69.1 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Logitech2575132Swiss Life1485278Siemens Energy56635536Helvetia Baloise46664220Under Armour2263631
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Cybertruck gilt als grösster Elektroauto-Flop 2025
KI-Aktien im Fokus: Wie ASML NVIDIAs KI-Boom antreibt
Bitcoin vor dem Aus? Cyber-Capital-Gründer sieht düstere Zukunft
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: Ferrari präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...
Cybertruck-Absturz 10.02.2026 03:39:23

Tesla-Aktie im Fokus: Cybertruck gilt als grösster Elektroauto-Flop 2025

Tesla-Aktie im Fokus: Cybertruck gilt als grösster Elektroauto-Flop 2025

2025 gerieten zahlreiche Elektroautohersteller durch eine sinkende Nachfrage unter Druck - doch ein Modell stach durch besonders starke Rückgänge hervor.

• Teslas Cybertruck verzeichnete 2025 deutlichen Rückgang der Verkaufszahlen
• Auslieferungsrückgänge auch bei Teslas gesamter Modellpalette
• Andere Hersteller meldeten ebenfalls rückläufige Verkäufe bei ihren Elektroautos

Ein Blick auf die US-Verkaufszahlen zeigt: 2025 war für viele E-Autohersteller ein herausforderndes Jahr. Während manche Modelle vergleichsweise stabil blieben, mussten andere deutliche Verkaufsrückgänge hinnehmen. Wie "InsideEVs" unter Berufung auf Daten von Cox Automotive berichtet, verzeichneten im vergangenen Jahr mehr als zwei Dutzend Elektrofahrzeugmodelle einen Rückgang der Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorjahr. Der Rückgang der Nachfrage nach Elektroautos in den USA im Jahr 2025 lässt sich dabei unter anderem auf den Wegfall zentraler Förderungen zurückführen, darunter ein 7'500-Dollar-Steuerbonus, der zuvor viele Käufer motiviert hatte.

Kia und Ford im Blick: Verkaufszahlen der E-Autos in den USA schwächeln

So musste etwa der südkoreanische Autohersteller Kia 2025 in den USA deutliche Rückschläge im E-Auto-Segment hinnehmen. Bei seinem EV6-Modell fiel der Absatz laut "Inside EVs" von 21'715 Fahrzeugen im Jahr 2024 auf nur noch 12'933 Einheiten im Folgejahr - ein Rückgang von knapp 40 Prozent. Auch der EV9 zeigte eine ähnliche Entwicklung: Hier sanken die Verkäufe von 22'017 auf 15'051 Fahrzeuge, was einem Minus von rund 32 Prozent entspricht.

Bei Fords Elektrofahrzeugen zeigten sich daneben 2025 in den USA deutliche Unterschiede: Der E-Transit stürzte von 12'610 Verkäufen im Jahr 2024 auf nur noch 5'186 Einheiten im Jahr 2025 ab - ein Rückgang von fast 59 Prozent. Anders der Mustang Mach-E, dessen Absatzzahlen mit 51'620 Verkäufen nahezu unverändert blieben.

Verkäufe von Teslas Cybertruck brechen drastisch ein

Am meisten gelitten hat laut "InsideEVs" 2025 jedoch der Cybertruck von Tesla. Der von Elon Musk geleitete Elektroautohersteller veröffentlicht seine Verkaufszahlen allerdings nicht nach einzelnen Modellen aufgeschlüsselt, weshalb sie geschätzt werden müssen: Laut der Nachrichtenseite geht Cox Automotive davon aus, dass Tesla 2024 rund 39'000 Cybertrucks verkauft hat. Im Jahr 2025 sollen es laut den Marktforschern nur noch etwa 20'200 verkaufte Einheiten gewesen sein. Das entspräche einem Einbruch von rund 48 Prozent bei den Cybertruck-Verkäufen - ein Rückgang, der im Vergleich zu dem anderer E-Autohersteller heraussticht.

Trotz eines prozentual noch deutlich stärkeren Einbruchs beim Ford E-Transit von fast 59 Prozent traf es Tesla im Jahr 2025 gemessen an den Stückzahlen somit am härtesten: So hat Tesla 2025 rund 19'000 Cybertrucks weniger verkauft als im Vorjahr - in absoluten Zahlen ist das der grösste Rückgang unter den Elektroautos in den USA.

Laut "InsideEVS" belasten den Cybertruck bereits seit seiner Präsentation im Jahr 2019 mehrere Faktoren, so unter anderem das provokante Design und insbesondere die politische Positionierung von Tesla-Chef Elon Musk, die zahlreiche potenzielle Käufer von der Marke Tesla abschreckte.

Rückgang betrifft Teslas gesamte Modellpalette

Zu dem immer zweifelhafteren Ruf von Tesla-Chef Elon Musk passt auch, dass nicht nur der Cybertruck mit einer sinkenden Nachfrage kämpfte, sondern die Auslieferungszahlen auch bei anderen Tesla-Modellen zurückging.

So sank auch die Zahl der ausgelieferten Model 3- und Model Y-Fahrzeuge im Jahresvergleich stark, wie offizielle Daten von Tesla zeigen: Von weltweit 1'704'093 ausgelieferten Fahrzeugen dieser Modellreihen im Jahr 2024 reduzierte sich die Zahl 2025 auf 1'585'279 Einheiten - ein Rückgang von rund 7 Prozent.
Während Tesla 2024 weltweit insgesamt noch 1'789'226 Fahrzeuge auslieferte, brach die Zahl der Gesamtverkäufe 2025 um knapp 8,6 Prozent auf 1'636'129 Einheiten ein.

Cox Automotive geht laut "InsideEVs" allerdings davon aus, dass Tesla 2025 in den USA mit schätzungsweise insgesamt 590'000 verkauften Fahrzeugen dort trotzdem die meisten Elektroautos verkauft hat, wodurch das Unternehmen einen Marktanteil von 46 Prozent im Elektrosegment der USA erreicht haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Was Analysten von der Tesla-Aktie erwarten
Tesla-Aktie in Blasenterritorium: Marktveteran warnt Anleger mit Nachdruck
Tesla treibt Dojo 3 voran: Neue Rolle im Konzern

Bildquelle: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com,wedmoments.stock / Shutterstock.com,Tesla
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Hohe Erwartungen und dünne Nerven
09.02.26 Marktüberblick: Nikkei 225 springt nach Wahlen auf Rekordhoch
09.02.26 Elon Musks Masterplan: Wie Raumfahrt, KI, Robotik und Elektromobilität zu einem revolutionären Tech-Ökosystem verschmelzen
09.02.26 SMI vor freundlichem Wochenauftakt
06.02.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.70% p.a. Multi Barrier Reverse auf Convertible AMD, Nvidia
05.02.26 Julius Bär: 19.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Barrick Mining Corp, Freeport-McMoRan Inc, Pan American Silver Corp
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’055.24 19.29 SW7BIU
Short 14’328.32 13.92 BY8SXU
Short 14’886.42 8.77 S43BWU
SMI-Kurs: 13’517.73 09.02.2026 17:31:30
Long 12’921.92 19.29 STVB8U
Long 12’636.32 13.78 SYWB0U
Long 12’112.19 8.97 S99BXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Montagvormittag
Edelmetall oder Zockerpapier? Wird es Silber wie der GameStop-Aktie ergehen?
Ethereum Prognose: Netzwerk-Updates treiben Preis nach oben
TUI-Aktie legt zu: Konzern setzt auf Expansion im Billigreisesegment
NVIDIA Aktie News: NVIDIA zieht am Montagnachmittag an
XRP Kurs Prognose: Analysten sehen massives Potenzial – doch Wale rotieren in neuen Bitcoin-Sektor
SAP SE Aktie News: SAP SE reagiert am Montagnachmittag positiv
Dow schlussendlich kaum verändert -- SMI beendet Handel stabil -- DAX schliesslich über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich höher - Nikkei mit neuem Rekord
Bayer-Aktie gefragt: US-Behörde erteilt Genehmigung für Herbizid Stryax
Analyse: UBS AG vergibt Buy an Rheinmetall-Aktie

Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
22:26 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow behauptet sich über 50.000-Punkte-Marke
22:18 Aktien New York Schluss: Dow behauptet sich über 50.000-Punkte-Marke
21:49 Selenskyj verspricht Hausbesitzern Hilfe bei Kauf von Generatoren
20:50 Devisen: Euro steigt über 1,19 US-Dollar
20:44 ROUNDUP 3: Stürzt Großbritanniens Premier über den Epstein-Skandal?
19:55 Aktien New York: Dow behauptet sich über 50.000-Punkte-Marke
19:34 Armenien und USA vereinbaren Atomkooperation
18:43 Ukraine kann auf EU-Hilfe für Ausbildungsstützpunkte hoffen
18:30 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gewinne dank Wall Street und Japans Börse
18:28 Aktien Wien Schluss: ATX mit Rekordhoch zum Wochenstart