SMI 13'086 -1.0%  SPI 18'119 -1.0%  Dow 49'003 -0.8%  DAX 24'815 -0.3%  Euro 0.9198 0.3%  EStoxx50 5'988 -0.1%  Gold 5'273 1.8%  Bitcoin 68'211 0.3%  Dollar 0.7676 0.8%  Öl 67.5 -0.3% 
Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

27.57
CHF
0.24
CHF
0.86 %
10:28:43
BRXC
28.01.2026 08:52:59

Volvo AB (B) Buy

Volvo AB
27.57 CHF 0.85%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volvo nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe im vergangenen Quartal stark abgeschnitten und sei für den Gesamtmarkt nun optimistischer als bisher, schrieb Michael Aspinall am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Die Konsensschätzungen für 2026 dürften aber allenfalls geringfügig steigen./rob/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
350.00 SEK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
315.40 SEK 		Abst. Kursziel*:
10.97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
315.40 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
10.97%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse