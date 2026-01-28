Volvo AB 27.57 CHF 0.85% Charts

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volvo nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe im vergangenen Quartal stark abgeschnitten und sei für den Gesamtmarkt nun optimistischer als bisher, schrieb Michael Aspinall am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Die Konsensschätzungen für 2026 dürften aber allenfalls geringfügig steigen./rob/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.