Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
27.58CHF
0.24CHF
0.89 %
10:23:35
BRXC
28.01.2026 08:52:09
Volvo AB (B) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volvo nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 340 schwedischen Kronen belassen. Das bereinigte operative Quartalsergebnis (Ebit) des Nutzfahrzeugherstellers liege über den Erwartungen, während der Umsatz diesen entspreche, schrieb Nick Housden am Mittwoch. Etwas schwach sehe indes der Auftragseingang im Lastwagengeschäft aus. Derweil seien die Schweden für den Gesamtmarkt nun optimistischer als bisher./rob/gl/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 02:19 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 02:19 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Volvo AB (B)
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
340.00 SEK
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
315.40 SEK
Abst. Kursziel*:
7.80%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
315.40 SEK
Abst. Kursziel aktuell:
7.80%
Analyst Name::
Nick Housden
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
