NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volvo nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 340 schwedischen Kronen belassen. Das bereinigte operative Quartalsergebnis (Ebit) des Nutzfahrzeugherstellers liege über den Erwartungen, während der Umsatz diesen entspreche, schrieb Nick Housden am Mittwoch. Etwas schwach sehe indes der Auftragseingang im Lastwagengeschäft aus. Derweil seien die Schweden für den Gesamtmarkt nun optimistischer als bisher./rob/gl/ck;