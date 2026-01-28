Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

27.58
CHF
0.24
CHF
0.89 %
10:23:35
BRXC
28.01.2026

Volvo AB (B) Outperform

Volvo AB
27.57 CHF 0.85%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volvo nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 340 schwedischen Kronen belassen. Das bereinigte operative Quartalsergebnis (Ebit) des Nutzfahrzeugherstellers liege über den Erwartungen, während der Umsatz diesen entspreche, schrieb Nick Housden am Mittwoch. Etwas schwach sehe indes der Auftragseingang im Lastwagengeschäft aus. Derweil seien die Schweden für den Gesamtmarkt nun optimistischer als bisher./rob/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 02:19 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 02:19 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Outperform
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
340.00 SEK
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
315.40 SEK 		Abst. Kursziel*:
7.80%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
315.40 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
7.80%
Analyst Name::
Nick Housden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse