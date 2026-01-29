Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
28.09CHF
0.04CHF
0.14 %
09:29:27
BRXC
29.01.2026 07:34:31
Volvo AB (B) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Der Lkw-Bauer habe die Markterwartungen im vierten Quartal übertroffen, schrieb Jose Asumendi am Mittwochabend in einem Resümee zu den Zahlen. Die Aktien hätten insbesondere auf die Auftragsdynamik positiv reagiert./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 22:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 22:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Volvo AB (B)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
330.00 SEK
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
323.70 SEK
Abst. Kursziel*:
1.95%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
323.70 SEK
Abst. Kursziel aktuell:
1.95%
Analyst Name::
Jose M Asumendi
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Volvo AB (B)
26.01.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
26.01.26