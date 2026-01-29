Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’036 0.1%  SPI 18’037 0.0%  Dow 49’016 0.0%  DAX 24’649 -0.7%  Euro 0.9177 -0.1%  EStoxx50 5’964 0.5%  Gold 5’529 2.1%  Bitcoin 67’359 -1.4%  Dollar 0.7662 -0.3%  Öl 69.3 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Siemens Energy56635536Swiss Re12688156
Top News
ABB-Aktie steigt auf Rekordhoch: Sprung im Schlussquartal - Industrieareal in Zürich verkauft
H&M-Aktie höher: Gewinn im Schlussquartal übertrifft alle Erwartungen
Nordea-Aktie schwächelt dennoch: Gewinnrückgang trifft Prognose
Nemetschek-Aktie steigt: Ziele für 2025 erreicht, Wachstumskurs für 2026 fixiert
ING-Aktie fester: Renditeziel für 2027 angehoben - Erwartungen bei Gewinn übertroffen
Suche...

Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

28.09
CHF
0.04
CHF
0.14 %
09:29:27
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.01.2026 07:34:31

Volvo AB (B) Overweight

Volvo AB
28.09 CHF 0.14%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Der Lkw-Bauer habe die Markterwartungen im vierten Quartal übertroffen, schrieb Jose Asumendi am Mittwochabend in einem Resümee zu den Zahlen. Die Aktien hätten insbesondere auf die Auftragsdynamik positiv reagiert./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 22:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 22:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Volvo AB (B) Overweight
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
330.00 SEK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
323.70 SEK 		Abst. Kursziel*:
1.95%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
323.70 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
1.95%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse