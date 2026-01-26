Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’142 0.0%  SPI 18’189 -0.2%  Dow 49’412 0.6%  DAX 24’933 0.1%  Euro 0.9228 0.0%  EStoxx50 5’958 0.2%  Gold 5’011 0.6%  Bitcoin 68’411 1.6%  Dollar 0.7770 0.2%  Öl 65.8 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Top News
Ausblick: UnitedHealth legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Berkshire Hathaway-Aktie: Neuer CEO Greg Abel erhält deutlich höhere Bezüge als Warren Buffett
Ausblick: General Motors informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
NVIDIA-Aktie im Blick: Welche Folgen neue Kühltechnologien für den KI-Markt haben
Ausblick: United Parcel Service legt Quartalsergebnis vor
Suche...

Gladstone Commercial Aktie 1630145 / US3765361080

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung im Fokus 26.01.2026 22:33:34

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite steigt zum Handelsende

Börse New York in Grün: NASDAQ Composite steigt zum Handelsende

Der NASDAQ Composite entwickelte sich am Montag positiv.

Gladstone Commercial
9.54 EUR -1.34%
Kaufen Verkaufen

Schlussendlich verbuchte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0.43 Prozent auf 23’601.36 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0.119 Prozent höher bei 23’529.28 Punkten, nach 23’501.24 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23’688.94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23’486.08 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 26.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23’593.10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23’204.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19’954.30 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 1.57 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 23’813.30 Punkten. 22’916.83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit TransAct Technologies (+ 10.64 Prozent auf 3.95 USD), US Global Investors (+ 9.40 Prozent auf 2.91 USD), Volvo (B) (+ 6.42 Prozent auf 35.87 USD), Agilysys (+ 5.50 Prozent auf 113.55 USD) und FreightCar America (+ 4.28 Prozent auf 11.45 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Geospace Technologies (-10.32 Prozent auf 16.90 USD), inTest (-8.92 Prozent auf 8.37 USD), 3D Systems (-7.95 Prozent auf 2.43 USD), Century Aluminum (-7.39 Prozent auf 45.11 USD) und Donegal Group B (-6.63 Prozent auf 15.36 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 35’509’298 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.849 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10.52 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Gladstone Commercial Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?