Börse New York in Grün: NASDAQ Composite steigt zum Handelsende

Schlussendlich verbuchte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0.43 Prozent auf 23’601.36 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0.119 Prozent höher bei 23’529.28 Punkten, nach 23’501.24 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23’688.94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23’486.08 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 26.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23’593.10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23’204.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19’954.30 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 1.57 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 23’813.30 Punkten. 22’916.83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit TransAct Technologies (+ 10.64 Prozent auf 3.95 USD), US Global Investors (+ 9.40 Prozent auf 2.91 USD), Volvo (B) (+ 6.42 Prozent auf 35.87 USD), Agilysys (+ 5.50 Prozent auf 113.55 USD) und FreightCar America (+ 4.28 Prozent auf 11.45 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Geospace Technologies (-10.32 Prozent auf 16.90 USD), inTest (-8.92 Prozent auf 8.37 USD), 3D Systems (-7.95 Prozent auf 2.43 USD), Century Aluminum (-7.39 Prozent auf 45.11 USD) und Donegal Group B (-6.63 Prozent auf 15.36 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 35’509’298 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.849 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10.52 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

