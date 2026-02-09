Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10

38.35
CHF
0.47
CHF
1.24 %
17:29:21
BRXC
09.02.2026 20:03:19

AUMOVIO Hold

AUMOVIO
38.35 CHF 1.24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio auf "Hold" mit einem Kursziel von 43,20 Euro belassen. Die Telefonrunde mit Analysten vor der Veröffentlichung der Zahlen für das Schlussquartal sei wie erwartet verlaufen, schrieb Vanessa Jeffriess am Montag. Mit Blick auf 2026 sei beim Autozulieferer vieles in der Schwebe./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUMOVIO Hold
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
43.20 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
42.08 € 		Abst. Kursziel*:
2.66%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
42.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.61%
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

