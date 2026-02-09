AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
38.35CHF
0.47CHF
1.24 %
17:29:21
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.02.2026 20:03:39
AUMOVIO Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio auf "Hold" mit einem Kursziel von 43,20 Euro belassen. Die Telefonrunde mit Analysten vor der Veröffentlichung der Zahlen für das Schlussquartal sei wie erwartet verlaufen, schrieb Vanessa Jeffriess am Montag. Mit Blick auf 2026 sei beim Autozulieferer vieles in der Schwebe./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Hold
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
43.20 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
42.08 €
|
Abst. Kursziel*:
2.66%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
42.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.61%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AUMOVIO
|
05.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX notiert im Minus (finanzen.ch)
|
31.01.26
|So schätzen Analysten die AUMOVIO-Aktie ein (finanzen.net)
|
30.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
30.01.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
30.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.ch)
|
28.01.26
|EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
28.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)