FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo von 280 auf 275 schwedischen Kronen gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nicolai Kempf begründete dies in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung mit der jüngst starken Entwicklung der Aktie. Der Experte bevorzugt Daimler Truck und Traton aufgrund ihres Restrukturierungspotenzials und der erwarteten Marktimpulse aus Deutschland. Mit Blick auf die gesamte Branche der Lkw-Bauer erwartet Kempf, dass auch im kommenden Jahr die USA ein entscheidender Wettbewerbsmarkt bleiben dürften. Nach einem verhaltenen ersten Quartal rechnet er dort mit einem Aufschwung. Strengere Emissionsvorschriften sollten zudem zu einem kleineren Vorzieheffekt im zweiten Halbjahr führen./tav/ag;


Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Hold
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
275.00 SEK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
296.20 SEK 		Abst. Kursziel*:
-7.16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
296.20 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.16%
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:12 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
02.12.25 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
26.11.25 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Volvo AB Neutral Goldman Sachs Group Inc.
21.10.25 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
