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|Lohnendes Volkswagen (VW) vz-Investment?
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24.11.2026 10:02:13
DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Volkswagen (VW) vz von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Volkswagen (VW) vz-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 172.38 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.801 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 63.96 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 371.04 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 62.90 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Volkswagen (VW) vz belief sich zuletzt auf 31.68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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