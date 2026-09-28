VW vertieft Kooperation mit Chinas Gotion bei E-Autobatterien

Von Joshua Kirby

DOW JONES--Volkswagen wird künftig mit dem chinesischen Unternehmen Gotion High-Tech zusammenarbeiten, um Batterien für Elektrofahrzeuge in Europa zu produzieren. Der deutsche Automobilkonzern wird über seine Tochtergesellschaft PowerCo mit dem Batteriehersteller Gotion bei drei Joint Ventures in Spanien, der Slowakei und Marokko kooperieren, wie es in der Mitteilung heisst.

Die Vereinbarung baut auf der bestehenden Zusammenarbeit von VW mit Gotion auf. VW ist an dem Unternehmen, das auch als Zulieferer für den Konzern fungiert, bereits beteiligt. Ziel der Partnerschaft sei es, die Produktion von Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP-Batterien) für Elektrofahrzeuge voranzutreiben.

Eine derzeit im Bau befindliche PowerCo-Fabrik in der spanischen Stadt Sagunto nahe Valencia soll in ein Joint Venture umgewandelt werden. Gotion werde dafür 1,1 Milliarden Euro zahlen, um eine Minderheitsbeteiligung von 49 Prozent zu erwerben. Eine Zellfabrik von Gotion im slowakischen Surany werde in ähnlicher Weise in ein Joint Venture aufgeteilt, an dem PowerCo einen Anteil von 49 Prozent übernehme.

In der marokkanischen Stadt Kenitra werde unterdessen eine Fabrik für Kathodenmaterial errichtet, die von beiden Unternehmen gemeinsam geführt werden soll. PowerCo werde für seine Beteiligungen an den beiden letztgenannten Standorten rund 470 Millionen Euro zahlen, teilte VW mit.

Die Investition soll die langfristigen Pläne von VW unterstützen, eine europäische Batterielieferkette aufzubauen, wie der Automobilhersteller mitteilte.

VW teilte separat mit, dass Vereinbarungen über den Verkauf einer Beteiligung von rund 5,3 Prozent an Gotion getroffen wurden. Der Konzern werde jedoch weiterhin als strategischer Investor an dem Batterieunternehmen beteiligt bleiben. VW China hielt laut einer Unternehmensmitteilung im vergangenen Jahr 24,45 Prozent des Eigenkapitals von Gotion.

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September 28, 2026 11:23 ET (15:23 GMT)