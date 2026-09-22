Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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22.09.2026 10:02:21
DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Volkswagen (VW) vz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 3 Jahren wurde das Volkswagen (VW) vz-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Volkswagen (VW) vz-Anteile an diesem Tag bei 114.48 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8.735 Volkswagen (VW) vz-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 74.98 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 654.96 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 34.50 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) vz bezifferte sich zuletzt auf 37.75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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