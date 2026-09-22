Volkswagen (VW) vz-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) stuft Aktie mit Buy ein

Berenberg hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Präsentation des Finanzchefs auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Arno Antlitz habe vor dem Hintergrund der jüngsten Gewinnwarnung einen besonnenen Vortrag gehalten, schrieb Romain Gourvil am Montag. Die Gewinnwarnung sei für das zugrundeliegende Geschäft weniger schwerwiegend, als es die erste Schlagzeile vermuten lasse. Die Situation bei VW beschreibe aber die umfassenderen Probleme der europäischen Automobilbranche.

Aktieninformation im Fokus: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Empfehlung

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 13:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0.6 Prozent auf 75.42 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 32.59 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 358’785 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 sank die Aktie um 22.3 Prozent. Voraussichtlich am 29.10.2026 wird Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



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