VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
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VINCI Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Mit der Übernahme des IT-Dienstleisters All for One stärke der französische Mischkonzern seine Stellung im schnell wachsenden Markt für die digitale Transformation, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser sei für Vincis Marke Axians besonders wichtig./niw/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Outperform
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
145.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
118.85 €
|
Abst. Kursziel*:
22.00%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
119.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.70%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|109.45
|1.81%
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