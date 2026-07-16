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VINCI Aktie 508670 / FR0000125486

109.40
CHF
1.90
CHF
1.77 %
15:10:32
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16.07.2026 14:00:13

VINCI Outperform

VINCI
109.89 CHF -0.37%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Mit der Übernahme des IT-Dienstleisters All for One stärke der französische Mischkonzern seine Stellung im schnell wachsenden Markt für die digitale Transformation, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser sei für Vincis Marke Axians besonders wichtig./niw/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:58 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: VINCI Outperform
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
145.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
118.85 € 		Abst. Kursziel*:
22.00%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
119.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.70%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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