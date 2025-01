NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 123 dänischen Kronen belassen. Der Windturbinenhersteller dürfte im saisonal üblicherweise starken Schlussquartal des vergangenen Jahres Aufträge für landgestützte Anlagen mit einer Gesamtleistung von 4,93 Gigawatt erhalten haben, schrieb Analyst Akash Gupta in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Das wäre ein Rückgang um gut ein Drittel gegenüber dem Vorjahr, entspräche aber der zuletzt von den Dänen veröffentlichten Konsensschätzung./gl/bek;