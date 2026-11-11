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Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

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11.11.2026
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12.11.2026 06:54:50

Vestas Wind Systems A-S Overweight

Vestas Wind Systems A-S
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 295 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta kappte nach dem Quartalsbericht der Dänen seine operativen Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 um bis zu 6 Prozent. Er geht dabei von etwas geringeren Umsätzen und Margen aus als bisher. Das "große Bild" bleibe aber unverändert stark für Windkraftanlagen und stützen dürfte auch eine Erholung im Servicegeschäft./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
295.00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
25.31 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
191.05 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
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06:54 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.26 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
11.11.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
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