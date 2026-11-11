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Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

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11.11.2026 17:21:32

Vestas Wind Systems A-S Kaufen

Vestas Wind Systems A-S
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 240 dänischen Kronen belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen habe mit diesen die Wende in puncto Profitabilität bestätigt, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer Studie am Mittwoch. Die Auslieferungen von Offshore-Turbinen hätten sich nahezu verdoppelt./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 17:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Kaufen
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
25.40 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
191.05 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos 		KGV*:
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17:21 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
11:15 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:06 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
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