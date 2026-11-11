Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Vestas Wind Systems A-S Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 240 dänischen Kronen belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen habe mit diesen die Wende in puncto Profitabilität bestätigt, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer Studie am Mittwoch. Die Auslieferungen von Offshore-Turbinen hätten sich nahezu verdoppelt./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
25.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
191.05 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
10.11.26
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.10.26
|Oktober 2026: Analysten sehen Potenzial bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie (finanzen.net)
|
27.10.26
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
30.09.26
|So stuften die Analysten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
31.08.26
|Wie Experten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie im August einstuften (finanzen.net)
|
11.08.26
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
31.07.26
|Vestas Wind Systems A-S-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|17:21
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|11:15
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|17:21
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|11:15
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|17:21
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|11:15
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|29.09.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|23.60
|-3.41%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:21
|
DZ BANK
Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|17:14
|
DZ BANK
Vonovia Kaufen
|16:59
|
DZ BANK
RWE Kaufen
|16:57
|
DZ BANK
Fraport Kaufen
|16:21
|
Jefferies & Company Inc.
Novartis Hold
|16:17
|
JP Morgan Chase & Co.
Ströer Overweight
|15:57
|
DZ BANK
Porsche vz. Verkaufen