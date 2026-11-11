Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
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Vestas Wind Systems A-S Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen mit einem Kursziel von 252 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen habe im dritten Quartal die Erwartungen wegen niedrigerer Auslieferungen verfehlt, schrieb Lucas Ferhani am Mittwoch. Das Gesamtbild sei aber uneinheitlich, denn der Wert erhaltener Aufträge sei dank höherer Verkaufspreise eine positive Überraschung. Die im Mittelwert gesenkte Jahreszielspanne impliziere sinkende Erwartungen, da der Konsens am oberen Ende liege./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
252.00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.24 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
198.60 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
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