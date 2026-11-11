Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’009 -0.2%  SPI 21’124 -0.1%  Dow 52’232 -0.3%  DAX 26’525 0.7%  Euro 0.9231 0.2%  EStoxx50 6’369 0.7%  Gold 4’049 0.4%  Bitcoin 61’016 0.3%  Dollar 0.8286 0.4%  Öl 92.8 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Alcon43249246Roche149905998
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie unter Druck: Warum ein Fünftel des S&P 500 jetzt wackelt
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag
CoreWeave-Aktie zweistellig im Plus: Umsatz wächst um 170 Prozent – Prognose erneut angehoben
Meta-Aktie dennoch fester: Millionenbusse nach Urteil in Brasilien
Gold und Bitcoin als Sicherheit für Kredite: Was Anleger jetzt wissen sollten
Suche...
ETF Sparplan

Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

22.68
CHF
-1.75
CHF
-7.18 %
10:18:40
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.11.2026 09:06:40

Vestas Wind Systems A-S Buy

Vestas Wind Systems A-S
22.68 CHF -7.18%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen mit einem Kursziel von 252 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen habe im dritten Quartal die Erwartungen wegen niedrigerer Auslieferungen verfehlt, schrieb Lucas Ferhani am Mittwoch. Das Gesamtbild sei aber uneinheitlich, denn der Wert erhaltener Aufträge sei dank höherer Verkaufspreise eine positive Überraschung. Die im Mittelwert gesenkte Jahreszielspanne impliziere sinkende Erwartungen, da der Konsens am oberen Ende liege./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
252.00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24.24 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
198.60 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:06 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
02.10.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen