Vestas Wind Systems A-S 22.68 CHF -7.18% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen mit einem Kursziel von 252 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen habe im dritten Quartal die Erwartungen wegen niedrigerer Auslieferungen verfehlt, schrieb Lucas Ferhani am Mittwoch. Das Gesamtbild sei aber uneinheitlich, denn der Wert erhaltener Aufträge sei dank höherer Verkaufspreise eine positive Überraschung. Die im Mittelwert gesenkte Jahreszielspanne impliziere sinkende Erwartungen, da der Konsens am oberen Ende liege./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.