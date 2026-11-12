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Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

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12.11.2026 10:42:24

Vestas Wind Systems A-S Hold

Vestas Wind Systems A-S
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 205 dänischen Kronen auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal sei durchwachsen gewesen, schrieb John Kim am Mittwoch nach dem Bericht. Bei den Aufträgen hätten die Dänen die Erwartungen getoppt, bei Umsatz und operativem Ergebnis allerdings verfehlt./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
205.00 DKK
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10:42 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
06:54 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.26 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
11.11.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
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