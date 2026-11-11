NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 295 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Trotz eines guten Beitrags des Dienstleistungsbereichs habe der Windkraftanlagenbauer ein schwaches operatives Ergebnis vorgelegt, schrieb Akash Gupta am Mittwoch. Der aktualisierte Margenausblick enttäusche zudem zwar leicht, doch erziele Vestas immer noch branchenführende Margen. Hinzu kämen die Wachstumsperspektiven des Konzerns. Daher eröffne eine Kursschwäche nach den Resultaten eine Gelegenheit./mis/rob/ag;