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Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

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11.11.2026 11:15:27

Vestas Wind Systems A-S Overweight

Vestas Wind Systems A-S
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 295 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Trotz eines guten Beitrags des Dienstleistungsbereichs habe der Windkraftanlagenbauer ein schwaches operatives Ergebnis vorgelegt, schrieb Akash Gupta am Mittwoch. Der aktualisierte Margenausblick enttäusche zudem zwar leicht, doch erziele Vestas immer noch branchenführende Margen. Hinzu kämen die Wachstumsperspektiven des Konzerns. Daher eröffne eine Kursschwäche nach den Resultaten eine Gelegenheit./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:24 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
295.00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
25.09 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
198.60 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
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02.10.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
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