|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Vestas Wind Systems A-S wird voraussichtlich am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,395 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,24 DKK je Aktie vermeldet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 6,07 Milliarden EUR für Vestas Wind Systems A-S, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 39,85 Milliarden DKK erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 EUR im Vergleich zu 5,82 DKK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich bei 21,34 Milliarden EUR, gegenüber 140,47 Milliarden DKK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
06:21
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
30.09.26
|So stuften die Analysten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
31.08.26
|Wie Experten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie im August einstuften (finanzen.net)
|
11.08.26
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
31.07.26
|Vestas Wind Systems A-S-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.06.26
|Juni 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Vestas Wind Systems A-S-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
31.05.26
|Vestas Wind Systems A-S-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|29.09.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI etwas stärker -- DAX klettert -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt übt sich in Zurückhaltung, während der deutsche Leitindex zulegt. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.