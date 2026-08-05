CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
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05.08.2026 09:28:37
Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX gibt zum Handelsstart nach
Der TecDAX setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.
Am Mittwoch verbucht der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0.30 Prozent auf 3’969.97 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 543.799 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.181 Prozent auf 3’989.17 Punkte an der Kurstafel, nach 3’981.98 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3’966.55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3’994.10 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX
Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 2.89 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 3’899.62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, stand der TecDAX bei 3’804.95 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 05.08.2025, den Stand von 3’800.45 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9.54 Prozent. Bei 4’284.41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’322.31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 3.13 Prozent auf 56.05 EUR), EVOTEC SE (+ 2.44 Prozent auf 3.53 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2.40 Prozent auf 29.88 EUR), HENSOLDT (+ 2.01 Prozent auf 89.20 EUR) und JENOPTIK (+ 1.53 Prozent auf 39.74 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Infineon (-5.60 Prozent auf 60.15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1.89 Prozent auf 78.00 EUR), Deutsche Telekom (-0.47 Prozent auf 27.72 EUR), TeamViewer (-0.46 Prozent auf 6.49 EUR) und CANCOM SE (-0.40 Prozent auf 24.60 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 555’505 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 190.027 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder
Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.36 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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