Um 20:26 Uhr fiel die United Parcel Service-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 107,43 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 6'982 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Parcel Service-Aktie bisher bei 107,23 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 109,58 USD. Zuletzt wechselten 458'823 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,40 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 13,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 90,85 USD erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,44 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,56 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,56 USD. Am 27.10.2026 legte United Parcel Service die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,55 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 22.86 Mrd. USD gegenüber 21.43 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2027 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Parcel Service-Aktie in Höhe von 7,27 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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