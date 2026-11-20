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20.11.2026 16:29:00
United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service steigt am Nachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Die United Parcel Service-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 109,96 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von United Parcel Service zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 109,96 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'110 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die United Parcel Service-Aktie sogar auf 110,21 USD. Mit einem Wert von 109,58 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 261'460 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.
Bei 122,40 USD markierte der Titel am 13.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 11,31 Prozent Luft nach oben. Bei 90,85 USD fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,38 Prozent würde die United Parcel Service-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten United Parcel Service-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,56 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,56 USD. United Parcel Service liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Parcel Service ein EPS von 1,55 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Parcel Service im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21.43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 02.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,27 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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