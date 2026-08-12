United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Mittwochabend tiefer

Die United Parcel Service-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 104,04 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'755 Punkten liegt. Im Tief verlor die United Parcel Service-Aktie bis auf 102,88 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 104,30 USD. Zuletzt wurden via New York 442'784 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2026 bei 122,40 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 17,65 Prozent Luft nach oben. Am 15.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 82,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 26,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 6,56 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,56 USD je United Parcel Service-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Parcel Service am 28.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.85 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 21.22 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte United Parcel Service am 27.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem United Parcel Service-Gewinn in Höhe von 7,18 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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