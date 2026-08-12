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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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12.08.2026 16:29:00

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Mittwochnachmittag leichter

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Mittwochnachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 103,06 USD.

United Parcel Service
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Um 16:28 Uhr rutschte die United Parcel Service-Aktie in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 103,06 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'751 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die United Parcel Service-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 103,03 USD aus. Bei 104,30 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der United Parcel Service-Aktie belief sich zuletzt auf 188'054 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2026 bei 122,40 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Parcel Service-Aktie derzeit noch 18,77 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 15.10.2025 auf bis zu 82,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für United Parcel Service-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,56 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,56 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte United Parcel Service am 28.07.2026. United Parcel Service hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,51 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Parcel Service im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.85 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21.22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die United Parcel Service-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass United Parcel Service ein EPS in Höhe von 7,18 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
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