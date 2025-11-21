Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78

47.93
CHF
0.39
CHF
0.82 %
21.11.2025
BRXC
24.11.2025 07:45:08

Unilever Overweight

Unilever
47.93 CHF 0.82%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Bei einer Informationsveranstaltung des Konsumgüterkonzerns für Analysten zum Börsengang des Eiscreme-Geschäfts habe sich der Finanzchef zuversichtlich gezeigt, dass diese 2026 das angestrebte organische Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent erreichen werde, schrieb Warren Ackerman in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
55.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
45.85 £ 		Abst. Kursziel*:
19.96%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
45.85 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
19.96%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Unilever plc

Analysen zu Unilever plc

07:45 Unilever Overweight Barclays Capital
10.11.25 Unilever Sell UBS AG
05.11.25 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Unilever Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
