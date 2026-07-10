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Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90

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10.07.2026 14:30:31

Unilever Hold

Unilever
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5150 Pence auf "Hold" belassen. Analyst Tom Sykes geht davon aus, dass sich der Konsumgüterkonzern im zweiten Halbjahr eine "Trinkpause" gönnt, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb. Er rechnet mit guten Ergebnissen für das zweite Quartal, aber einem nachlassenden Schwung in Nordamerika und Indien./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Unilever PLC Hold
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
51.50 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
45.72 £ 		Abst. Kursziel*:
12.64%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
45.62 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
12.90%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse