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04.08.2026 10:33:08

HUGO BOSS Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,60 Euro belassen. Während der Umsatz ein wenig unter der Konsensschätzung liege, habe das operative Ergebnis (Ebit) die Markterwartung recht deutlich überboten, schrieb Robert Krankowski in einer ersten Reaktion am Dienstag. Aus Investorensicht sei die höher als erwartet ausgefallene Bruttomarge der wesentliche positive Aspekt./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Robert Krankowski 		KGV*:
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