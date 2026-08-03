HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
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HUGO BOSS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,60 Euro belassen. Während der Umsatz ein wenig unter der Konsensschätzung liege, habe das operative Ergebnis (Ebit) die Markterwartung recht deutlich überboten, schrieb Robert Krankowski in einer ersten Reaktion am Dienstag. Aus Investorensicht sei die höher als erwartet ausgefallene Bruttomarge der wesentliche positive Aspekt./rob/bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
38.60 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
37.98 €
|
Abst. Kursziel*:
1.63%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
38.01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.55%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
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