Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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Unilever Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 4440 Pence belassen. Bei dem Konsumgüterkonzern habe das zugrundeliegende Volumenwachstum deutlich positiv überrascht, schrieb Guillaume Delmas in einer Schnelleinschätzung am Dienstag. Das zugrundeliegende Preiswachstum sei jedoch enttäuschend ausgefallen. Die Profitabilität habe der Markterwartung entsprochen./rob/la/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Sell
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
44.40 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
49.81 £
|
Abst. Kursziel*:
-10.87%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
49.82 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.87%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
|
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|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.ch)
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23.07.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 im Minus (finanzen.ch)
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|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:22
|Unilever Sell
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|22.07.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|22.07.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|30.06.26
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|24.06.26
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|Unilever Overweight
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|12:30
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|Unilever Hold
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