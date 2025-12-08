Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Unilever Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Im November hätten in der Konsumbranche die Lebensmittelproduzenten am stärksten zugelegt, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie unter Berufung auf Markterhebungen. Knapp dahinter folgten die Produzenten von Kosmetik und Körperpflegeprodukten. Bei Unilever resultiere die schwache Entwicklung aus den drei Produktkategorien Soßen, Suppen und Deodorants./bek/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Outperform
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
59.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
47.73 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever plc
|
08.12.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
08.12.25
|LSE-Handel FTSE 100 beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Unilever-Spin-off Magnum Ice Cream-Aktie startet an der Börse - Kurs etwas über Referenzpreis (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Montagnachmittag mit kräftigen Verlusten (finanzen.ch)
|
08.12.25