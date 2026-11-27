Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0.79 Prozent stärker bei 10’693.44 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3.146 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0.001 Prozent leichter bei 10’609.16 Punkten, nach 10’609.30 Punkten am Vortag.

Bei 10’700.91 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10’609.16 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 3.36 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der FTSE 100 10’686.54 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10’792.54 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9’693.93 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.46 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Fresnillo (+ 5.84 Prozent auf 23.18 GBP), Glencore (+ 4.64 Prozent auf 4.68 GBP), Antofagasta (+ 4.57 Prozent auf 27.11 GBP), Endeavour Mining (+ 4.52 Prozent auf 34.70 GBP) und Anglo American (+ 3.89 Prozent auf 33.35 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Diageo (-1.23 Prozent auf 19.24 GBP), Associated British Foods (-1.07 Prozent auf 20.26 GBP), Unilever (-0.99 Prozent auf 50.12 GBP), Admiral Group (-0.94 Prozent auf 39.29 GBP) und Whitbread (-0.82 Prozent auf 27.81 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 16’288’260 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 258.197 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Bank of Georgia Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch