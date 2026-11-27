Der FTSE 100 springt im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0.71 Prozent auf 10’685.14 Punkte an. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3.146 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0.001 Prozent tiefer bei 10’609.16 Punkten, nach 10’609.30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 10’609.16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10’695.55 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der FTSE 100 bereits um 3.28 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, notierte der FTSE 100 bei 10’686.54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10’792.54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, notierte der FTSE 100 bei 9’693.93 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.38 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10’989.45 Punkten. 9’670.46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Fresnillo (+ 5.80 Prozent auf 23.17 GBP), Glencore (+ 4.80 Prozent auf 4.68 GBP), Antofagasta (+ 4.47 Prozent auf 27.09 GBP), Endeavour Mining (+ 4.10 Prozent auf 34.56 GBP) und Anglo American (+ 4.05 Prozent auf 33.40 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Diageo (-1.05 Prozent auf 19.28 GBP), JD Sports Fashion (-1.03 Prozent auf 0.87 GBP), Whitbread (-0.96 Prozent auf 27.77 GBP), Unilever (-0.83 Prozent auf 50.20 GBP) und Associated British Foods (-0.78 Prozent auf 20.32 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 1’543’023 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 258.197 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 14.84 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch