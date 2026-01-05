Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’174 -0.7%  SPI 18’133 -0.5%  Dow 48’894 1.1%  DAX 24’770 0.9%  Euro 0.9290 0.0%  EStoxx50 5’906 1.0%  Gold 4’436 2.4%  Bitcoin 74’181 2.3%  Dollar 0.7954 0.4%  Öl 61.4 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Swiss Re12688156Roche1203204Chevron1281709Idorsia36346343Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Rheinmetall345850
Top News
World Gold Council: So könnte sich der Goldpreis 2026 entwickeln
Netflix-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Dezember
Microsoft-CEO Satya Nadella mahnt pauschale Kritik an künstlicher Intelligenz zu beenden - Aktie schwächelt
Nestlé-Aktie verliert: Säuglingsnahrung in mehreren Ländern vorsorglich zurückgerufen
TUI-Aktie fällt nach 52-Wochen-Hoch: Bilanz für 2025 und Dividendenzahlung im Blick
Suche...

Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

KI im Fokus 05.01.2026 15:36:00

Microsoft-CEO Satya Nadella mahnt pauschale Kritik an künstlicher Intelligenz zu beenden - Aktie schwächelt

Microsoft-CEO Satya Nadella mahnt pauschale Kritik an künstlicher Intelligenz zu beenden - Aktie schwächelt

Satya Nadella wendet sich gegen die pauschale Verurteilung von KI und prognostiziert für das Jahr 2026 den Durchbruch ausgereifterer, praxistauglicherer KI-Architekturen.

Microsoft
376.40 CHF -2.03%
Kaufen Verkaufen
• Nadella wehrt sich gegen pauschale Negativbewertung von KI-Inhalten
• Für 2026 werden fortgeschrittene KI-Architekturen erwartet
• Praktischer Mehrwert wichtiger als technische Dimensionen

Der Microsoft-Vorstandsvorsitzende Satya Nadella positioniert sich gegen eine undifferenzierte negative Bewertung künstlicher Intelligenz: Zum Jahreswechsel äusserte sich der Technologiemanager in einem Beitrag auf der Plattform "Scratchpad" unmissverständlich und verlangte, mit der pauschalen Diffamierung generativer KI als "Slop" aufzuhören, wie Finanztrends berichtet.

Mit diesem Ausdruck werden maschinell erstellte Inhalte bezeichnet, die das World Wide Web mit wertlosen (und häufig fehlerbehafteten) Daten fluten - also im Grunde genommen überflüssigen digitalen Abfall.

KI als Erweiterung menschlicher Kapazitäten

Die Experimentierphase sei in der Industrie abgeschlossen, betont Nadella. Nun stehe die Generierung konkreten Nutzens im Vordergrund, wobei zwischen "Show-Effekten" und "echter Substanz" differenziert werden müsse.

Der Microsoft-Chef charakterisiert künstliche Intelligenz als "kognitives Rahmenwerk", das Menschen ergänzen, jedoch nicht verdrängen sollte. In Referenz an Steve Jobs' bekannte Metapher vom Computer als "Fahrrad für den Geist" formuliert Nadella, dass zeitgemässe KI als "Verstärker menschlicher Fähigkeiten" funktionieren müsse. Massgeblich sei nicht die Dimension einzelner Modelle, sondern deren praktikable Integration in den Alltag.

Nadella prognostiziert bedeutende Entwicklungsschritte für 2026

Für das Jahr 2026 sagt der Unternehmenslenker den Wandel von einzelnen Modellen hin zu vielschichtigen KI-Systemen voraus, die verschiedene Modelle, Tools und Speicherfunktionen koordinieren. Ausschliesslich auf diesem Weg könne quantifizierbarer Nutzen in der praktischen Anwendung geschaffen werden. Zugleich fordert Nadella von der Branche verantwortungsbewusste Entscheidungen darüber, wie begrenzte Ressourcen wie Energie und Rechenkapazität alloziert werden.

Die Microsoft-Aktie notiert am Montag im NASDAQ-Handel zeitweise 0,54 Prozent tiefer bei 470,41 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alphabet-Aktie vs. Microsoft-Aktie: Wer holt sich die Technologieführerschaft?

Bildquelle: Asif Islam / Shutterstock.com