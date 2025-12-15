Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
UBS Buy

UBS
34.44 CHF 0.22%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 37 Franken auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Goy sprach in seinem am Montag vorliegenden Kommentar von möglichem "politischen Momentum" zugunsten der Bank. Er bezog sich dabei auf Medienberichte über einen Kompromissvorschlag von bürgerlichen Schweizer Parlamentariern hinsichtlich der künftigen Eigenkapitalanforderungen. Es scheine sich inzwischen die Erkenntnis durchzusetzen, dass man die UBS nicht überregulieren dürfe./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

