UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 37 Franken auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Goy sprach in seinem am Montag vorliegenden Kommentar von möglichem "politischen Momentum" zugunsten der Bank. Er bezog sich dabei auf Medienberichte über einen Kompromissvorschlag von bürgerlichen Schweizer Parlamentariern hinsichtlich der künftigen Eigenkapitalanforderungen. Es scheine sich inzwischen die Erkenntnis durchzusetzen, dass man die UBS nicht überregulieren dürfe./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
37.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34.44 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
