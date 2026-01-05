Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index-Bewegung 05.01.2026 12:26:21

Börse Zürich in Rot: SLI zeigt sich am Mittag schwächer

Börse Zürich in Rot: SLI zeigt sich am Mittag schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

VAT
421.98 CHF 9.64%
Kaufen Verkaufen

Um 12:08 Uhr verliert der SLI im SIX-Handel 0.58 Prozent auf 2’130.84 Punkte. In den Handel ging der SLI 0.360 Prozent leichter bei 2’135.60 Punkten, nach 2’143.31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 2’129.04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’140.85 Punkten verzeichnete.

SLI seit Jahresbeginn

Der SLI erreichte vor einem Monat, am 05.12.2025, den Stand von 2’094.74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Stand von 2’027.43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, stand der SLI bei 1’921.57 Punkten.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit VAT (+ 9.15 Prozent auf 421.20 CHF), ams-OSRAM (+ 7.77 Prozent auf 8.46 CHF), Partners Group (+ 2.05 Prozent auf 1’002.50 CHF), UBS (+ 1.95 Prozent auf 37.68 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.62 Prozent auf 60.18 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Swiss Re (-3.95 Prozent auf 127.60 CHF), Lonza (-2.38 Prozent auf 525.00 CHF), Zurich Insurance (-2.29 Prozent auf 588.00 CHF), Nestlé (-2.25 Prozent auf 76.97 CHF) und Givaudan (-2.23 Prozent auf 3’076.00 CHF).

Welche SLI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’361’436 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 281.568 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die ams-OSRAM-Aktie. Hier soll ein KGV von 8.23 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.22 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

