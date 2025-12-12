Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

34.37
CHF
0.76
CHF
2.26 %
12.12.2025
BRXC
15.12.2025 06:33:26

UBS Overweight

UBS
34.37 CHF 2.26%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Overweight" belassen. Der Kompromissvorschlag einer Gruppe Schweizer Politiker hinsichtlich der neuen Kapitalanforderungen der Eidgenossen an die UBS gehe in die richtige Richtung, schrieb Kian Abouhossein am Freitagabend mit Blick auf entsprechende Medienberichte. Der endgültige Ausgang werde aber bis mindestens ins zweite Quartal 2026 unklar bleiben. Abouhossein erinnerte daran, dass die bisherigen Pläne für die UBS eher der "Worst Case" seien./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 17:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Overweight
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
38.00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
36.73 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
34.37 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Aktien in diesem Artikel

