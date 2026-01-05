Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.01.2026 12:26:21

Schwacher Handel: SPI verbucht Verluste

Schwacher Handel: SPI verbucht Verluste

Der SPI fällt heute.

VAT
421.98 CHF 9.64%
Um 12:06 Uhr sinkt der SPI im SIX-Handel um 0.67 Prozent auf 18’097.82 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.350 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0.304 Prozent leichter bei 18’164.07 Punkten, nach 18’219.49 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 18’088.51 Punkte, das Tageshoch hingegen 18’167.40 Zähler.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, betrug der SPI-Kurs 17’777.13 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der SPI-Kurs bei 17’208.77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, lag der SPI bei 15’518.44 Punkten.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit VAT (+ 9.15 Prozent auf 421.20 CHF), ams-OSRAM (+ 7.77 Prozent auf 8.46 CHF), Curatis (+ 7.08 Prozent auf 12.85 CHF), Idorsia (+ 6.58 Prozent auf 4.54 CHF) und Comet (+ 5.78 Prozent auf 238.00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen MindMaze Therapeutics (-17.47 Prozent auf 1.57 CHF), GAM (-7.51 Prozent auf 0.14 CHF), Schweiter Technologies (-5.34 Prozent auf 239.50 CHF), Evolva (-4.94 Prozent auf 0.77 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-4.44 Prozent auf 0.14 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 2’361’436 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 287.573 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Die Evolva-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79.95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

