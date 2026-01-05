Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'156 -0.8%  SPI 18'100 -0.7%  Dow 48'406 0.1%  DAX 24'699 0.7%  Euro 0.9286 -0.1%  EStoxx50 5'888 0.7%  Gold 4'400 1.6%  Bitcoin 73'835 1.8%  Dollar 0.7962 0.5%  Öl 61.2 0.6% 
Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

233.00
CHF
-13.00
CHF
-5.28 %
14:11:24
SWX
05.01.2026 13:37:21

Hannover Rück Buy

Hannover Rück
240.63 CHF -2.93%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 Euro belassen. Nach der außergewöhnlich profitablen Periode zwischen 2023 und 2025 beschrieben die großen Rückversicherungsmakler die Vertragserneuerungen zum 1. Januar 2026 nun als "eine Phase der Abschwächung des harten Marktes", schrieben die Analysten Michael Christodoulou und Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Rückversicherern. Kapital sei reichlich vorhanden, der Wettbewerb habe sich zugleich verschärft und die inzwischen an die Risiken angepassten Preise in den Sach- und Spezialversicherungssparten sänken. Die Aktie der Hannover Rück zählt Berenberg zu ihren bevorzugten Werten innerhalb des Sektors./ck/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 17:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
312.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
252.20 € 		Abst. Kursziel*:
23.71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
253.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.32%
Analyst Name::
Michael Christodoulou 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse