Handel in Zürich: SPI zum Handelsstart leichter

Der SPI gibt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0.43 Prozent auf 18’140.75 Punkte nach. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.350 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.304 Prozent tiefer bei 18’164.07 Punkten in den Montagshandel, nach 18’219.49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18’164.07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18’140.75 Punkten verzeichnete.

SPI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, lag der SPI bei 17’777.13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der SPI einen Wert von 17’208.77 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 15’518.44 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit VAT (+ 7.75 Prozent auf 415.80 CHF), Idorsia (+ 5.99 Prozent auf 4.51 CHF), Partners Group (+ 4.44 Prozent auf 1’026.00 CHF), ASMALLWORLD (+ 4.35 Prozent auf 0.72 CHF) und COSMO Pharmaceuticals (+ 4.18 Prozent auf 109.60 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen GAM (-10.58 Prozent auf 0.13 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6.14 Prozent auf 0.14 CHF), Evolva (-4.94 Prozent auf 0.77 CHF), MindMaze Therapeutics (-4.53 Prozent auf 1.81 CHF) und Adval Tech (-4.04 Prozent auf 38.00 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1’120’934 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 287.573 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

2026 präsentiert die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Kudelski-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79.95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch