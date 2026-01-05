Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
|
05.01.2026 09:28:44
Handel in Zürich: SPI zum Handelsstart leichter
Der SPI setzt am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.
Der SPI gibt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0.43 Prozent auf 18’140.75 Punkte nach. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.350 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.304 Prozent tiefer bei 18’164.07 Punkten in den Montagshandel, nach 18’219.49 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18’164.07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18’140.75 Punkten verzeichnete.
SPI auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, lag der SPI bei 17’777.13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der SPI einen Wert von 17’208.77 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 15’518.44 Punkten.
Gewinner und Verlierer im SPI
Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit VAT (+ 7.75 Prozent auf 415.80 CHF), Idorsia (+ 5.99 Prozent auf 4.51 CHF), Partners Group (+ 4.44 Prozent auf 1’026.00 CHF), ASMALLWORLD (+ 4.35 Prozent auf 0.72 CHF) und COSMO Pharmaceuticals (+ 4.18 Prozent auf 109.60 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen GAM (-10.58 Prozent auf 0.13 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6.14 Prozent auf 0.14 CHF), Evolva (-4.94 Prozent auf 0.77 CHF), MindMaze Therapeutics (-4.53 Prozent auf 1.81 CHF) und Adval Tech (-4.04 Prozent auf 38.00 CHF).
SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1’120’934 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 287.573 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick
2026 präsentiert die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Kudelski-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79.95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Analysen zu Idorsia AG
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Börse aktuell - Live TickerSMI im Minus -- DAX fester -- Asiens Börsen überwiegend weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel ab. Der deutsche Leitindex zeigt sich fester. An den Märkten in Fernost werden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.